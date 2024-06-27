البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يومي الأربعاء 26 يونيو 2024 واليوم الخميس 27 يونيو 2023.

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة

وتوزع قيمة أذون الخزانة الـ135 مليار جنيه التي تمّ طرحها أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 واليوم الخميس بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري كالتالي:

الأربعاء 26-6-2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 40 مليار جنيه.

الخميس 27-6-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.00%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 26.001%، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

يذكر أنَّ وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.