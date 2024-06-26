ارتفاع أرصدة البنك المركزي من الذهب إلى 451.2 مليار جنيه

كشف البنك المركزي، رفع إجمالي أرصدته من الذهب لتصل إلى 451.231 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 448.428 مليار بنهاية أبريل الماضي، بحسب تقرير المركز المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم.

إجمالي الأوراق المالية المشتراة

أوضح التقرير، أن إجمالي الأوراق المالية المشتراة، مع الالتزام بإعادة البيع بلغ 1.14 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مرتفعة من 905.09 مليار بنهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 5.93 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.91 بنهاية أبريل الماضي.

سحب السيولة من السوق

سحب البنك المركزي، سيولة من السوق المفتوحة اليوم، من 32 بنكًا بلغت نحو 1.073 تريليون جنيه، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، وحصل «المركزي» على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه، خلال آخر عطاء من 31 بنكًا.