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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:10 م | الأحد 07 يوليو 2024
الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وستقام صلاة الجنازة، يوم غدٍ الاثنين الموافق بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونشر الديوان الملكي قائلًا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الاثنين الموافق بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

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