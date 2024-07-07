الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وستقام صلاة الجنازة، يوم غدٍ الاثنين الموافق بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونشر الديوان الملكي قائلًا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الاثنين الموافق بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».