الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الخميس، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أمراء العائلة المالكة السعودية، وحفيد الأمير ناصر بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الديوان الملكي، في بيان رسمي، إلى أنه ستشيع جنازة الفقيد غدًا السبت من جامع الإمام تركي بن عبدالله، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أفراد من العائلة المالكة ومحبي الفقيد.

بيان نعي الأمير الراحل

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان الديوان الملكي السعودي لنعي الفقيد الراحل، جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».