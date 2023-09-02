الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير جلوى بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وفيما يلي تستعرض «الوطن» مزيداً من التفاصيل حول الأمير الراحل، وموعد العزاء.

وفاة الأمير جلوى بن عبدالله

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، اليوم السبت»، وفق ما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس».

موعد صلاة جناز الأمير جلوي آل سعود

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة علي الأمير جلوي بن عبدالله بعد يوم غدٍ الأحد الموافق 18 صفر 1445هجرية، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبد الله، في مدينة الرياض، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالقول: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.