«الدولي للمتاحف»: النوبيون يتميزون بمباني متكيفة مع أجواء الطبيعة

قال أسامة عبدالوارث، أستاذ الدراسات المتحفية والنوبية ورئيس المجلس الدولي للمتاحف، إنّه جرى اختيار 7 يوليو ليكون اليوم العالمي لحضارة النوبة، ليس لحدث معين وإنّما لارتباطه الوثيق برقم 7، حيث يعتبر رقما سحريا في التراث النوبي، كما أنّ الرقم جزءا من الأرقام التساؤلية وله مدلول وطقوس معينة عند النوبيين فضلا عن ارتباطه بالاحتفالات، كسبوع الولادة وأسبوع الفرح وأسبوع الوفاة كل هذا من دلالات الرقم، كما أنّهم يشتهرون بالتراث الحرفي اليدوي المأخوذ من مواد الطبيعة.

التراث المعماري عند النوبيين

وأضاف أستاذ الدراسات المتحفية والنوبية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أنّ التراث المعماري عند النوبيين هو تراث محلي نقل عنه العالم كله، مبني على الطبيعة ويساعد على تكيف الإنسان مع أجواء الطبيعة المختلفة سواء الجو الحار أو البارد، وذلك من خلال التصميمات المعمارية.

وأوضح أنّه توظيف الألوان خارج التصميمات المعمارية حتى تساعد على التكيف مع الأجواء، وقديما كانت السيدات فقط هن المسؤولات عن اختيار الألوان، وبالتالي تعتبر النوبة لها دور مهم في الحياة بشكل عام وفي الفن بشكل خاص، كما تتميز بالرسومات والفنون المتميزة والشهيرة والألوان المبهجة.

اللغة النوبية هي لغة النيل وسواحله

وتابع أنّ اللغة النوبية من اللغات النيلية، فهي إحدى لغات النيل وسواحلها التي تمتد في منطقة شرق إفريقيا، رغم أنّه لا يوجد تشابه كبير بينها، لكنها جزءا من الأسرة اللغوية، فهي لغة لها نصوص مكتوبة ويتم التحدث بها، وحروفها تقع بين اللغة اللاتينية القديمة والقبطية.