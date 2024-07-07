عاجل.. وزير الشباب يعلن تشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة أحمد رفعت

أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر تشكيل لجنة قانونية، لكشف ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان نادي مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصته عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيه «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون».