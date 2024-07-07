«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة «كلنا واحد»، وذلك عقب الإعلان عن مد الفترة اعتبارا من 1 يوليو الجاري ولمدة شهر، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار جملة وتجزئة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وتواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.