أسعار البقوليات في منافذ كلنا واحد اليوم الأحد.. «العدس» بـ38 جنيها  

شهدت منافذ «كلنا واحد» اليوم الأحد 30 يونيو 2024، استقرار أسعار البقوليات والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين، إذ حرصت وزارة الداخلية، على زيادة ضخ جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين في جميع المنافذ التابعة لمبادرة كلنا واحد الثابتة والمتحركة.

أسعار البقوليات في منافذ كلنا واحد اليوم

وتضم جميع منافذ كلنا وأحد، جميع البقوليات والمكرونات، والعصائر، ومنتجات الألبان، والبيض وجميع أنواع الشاي، كما توفر المنافذ جميع أنواع الزيوت المختلفة، حيث تتباين الأسعار وفقا للنوع والجودة، وضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض، أسعار البقوليات، في منافذ كلنا واحد، وذلك فقًا للرصد من أحد المنافذ الثابتة الموجودة بحي الدقي.

- سعر كيلو الترمس 38 جنيها.

- سعر 500 جرام من اللوبيا 34 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 32 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 42 جنيها.

سعر كيلو الحمص الفشار 32 جنيها.

أسعار الأرز والسكر والزيت

- كيلو الأرز اليوم، من النوع عريض معبأ 36.95 جنيه.

- كيلو الأرز المعبأ اليوم 32.95 جنيه.

- كيلو السكر 27 جنيها.

- لتر زيت خليط 50 جنيًا.

أسعار السلع الغذائية في منافذ كلنا وأحد

- سعر كيلو المكرونة من أنواع «حواء- الملكة» 28 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سايبة 26 جنيها.

- ربع كيلو شاي العروسة 52 جنيها.

- لتر حليب 38.95 جنيه.

- 2 علبة فول مدمس هارفست 400 جرام 22.95 جنيه.

- علبة جبنة دومتي كيلو 71.95 جنيه.