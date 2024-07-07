معلومات عن مسرح «حياة كريمة» للطفل.. أنشطة منتوعة واكتشاف مواهب

وضعت مبادرة «حياة كريمة» مبادئ أساسية للاهتمام بالطفل وتربية النشء، منذ أن تأسست عام 2019، وكان أبرز هذه الاسهامات تدشين مسرحا للطفل، لتوفير تربية صحية لهم وإتاحة مختلف الأنشطة، لنشر الثقافة وحب القراءة ورعاية المواهب، ولتنمية الفكر والوعي لدى الأجيال الصغيرة.

مسرح الطفل في حياة كريمة

يهدف مسرح الطفل لتنفيذ محور بناء الأجيال القادمة، فيما يتعلق بالتثقيف والتوعية وتنمية المواهب، وتقدمه مبادرة حياة كريمة للأطفال المتواجدين في كل القرى، ويشارك فيه عدد من المتطوعين من الشباب بتقديم الأنشطة المختلفة.

معلومات عن مسرح الطفل

بحسب الموقع الرسمي لموقع حياة كريمة، فإن مسرح الطفل يهدف إلى تقديم خدمة للأطفال يستمتعون بها ويجمعون من خلالها المعلومات من خلال الكثير من الأنشطة وهي:

كل قرية تضم مسرحا للطفل.

يقدم فنونًا مصرية أصيلة تشبه تراث كل قرية لتفتيح آفاق الطفل.

على خشبة المسرح تناقش المشكلات الاجتماعية لتثقيف الأطفال مثل مشكلة الزواج المبكر.

مسرح الطفل ممتع وبسيط ويتبنى المواهب.

عرض معلومات بسيطة فيه يحتفظ بها الأطفال ويتعلموا.

يضم متطوعين من شباب في الجامعات.

يتضمن مسرح الطفل الكثير من الفعاليات الثقافية الترفيهية التي تقدمها حياة كريمة.

مميزات مسرح الطفل في حياة كريمة

وقالت شادن عصام الدين منسق مسرح حياة كريمة، خلال لقاء سابق في برنامج التاسعة، المُذاع على قناة الأولى، إنه يتميز بالعديد من النشاطات، تتمثل في: