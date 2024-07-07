أستاذ في العلوم السياسية: حياة كريمة بذلت جهودا كبيرة لتحسين أوضاع المواطن

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات في العمل التنموي والخيري على مستوى العالم، إضافًة لدورها الكبير في تطوير القرى والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، للنهوض بالمواطن المصري بجميع مناحي الحياة، وبالتحديد المنحى الاقتصادي بشكل كبير، بهدف تحسين معيشة المواطن وذلك ضمن الاهتمام بملف بناء الإنسان، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضعه كأولوية على طاولة الحوار الوطني.

جهود كبيرة لحياة كريمة في السنوات الأخيرة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ دور مبادرة حياة كريمة في السنوات الأخيرة انعكست إيجابيًا على الشعب المصري، بسبب الجهود الكبيرة التي تقدمها المبادرة من أجل تحسين الأوضاع في الريف المصري وقرى الصعيد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

عمل المبادرة تخطى الحدود المحلية

وأوضح «بدر الدين» أنَّ المؤسسة تخطى عملها حدود العمل محليًا وانتقلت الى العمل إقليميًا ودوليًا بسبب الظروف المحيطة في الأوقات الراهنة على الحدود المصرية، مشيدًا بدور المبادرة في توفير المساعدات اللازمة لأهالي الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مما يؤكّد أنَّ دورها تخطى الحدود المحلية، ما يعكس مدى قوتها وفعليتها.