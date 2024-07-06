أماكن القواقل الطبية لمبادرة حياة كريمة غدا.. توجد في 8 محافظات

أعلنت مبادرة حياة كريمة، إطلاق قوافل طبية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري؛ منها 8 قوافل طبية غدا الأحد 7-7-2024 للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وتستعرض الوطن في هذا التقرير أماكن قوافل حياة كريمة والتخصصات الطبية الموجودة بها، وذلك على النحو التالي:

أماكن القواقل الطبية بمبادرة حياة كريمة

وتأتي القوافل الطبية لحياة كريمة غدا في 8 محافظات كالتالي:

- مركز طبي التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

- كفر الفرعونية بمركز أشمون بالمنوفية.

- قرية الفقيرة بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

- الكشاكوة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

- عرب أبو قاسم بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

- المسعودي بمركز أبو تيج في أسيوط.

- الرياينة الحاجر بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

- المقراني مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

التخصصات الطبية لقوافل حياة كريمة

وتشمل قوافل حياة كريمة التخصصات الطبية التالية:

- نساء وولادة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

-العظام.

- الجراحة.

- الرمد الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- خدمات تنظيم الأسرة.

ويتوافر مع القوافل الطبية لحياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية، كما تقدم خدمات التحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية وتثقيف صحي.

طرق التبرع لحياة كريمة

يمكن التبرع لحياة كريمة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» أو من خلال الرسائل النصية علي رقم 9509، وتطبيقات «فوري»، «ميجا خير»، «إنستاباي»، «ڤودافون كاش»، «أورنچ كاش» أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.