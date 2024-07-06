قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» في قرية الكشاكوة بكفر الشيخ لمدة يومين

شهدت قرية الكشاكوة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار اليوم السبت وغداً الأحد، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية الكشاكوة

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الكشاكوة التابعة لمركز بيلا، اليوم السبت وغداً الأحد 6 و7 يوليو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية، ومنها «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة، والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى بيلا المركزي، وذلك لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية الكشاكوة للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم.