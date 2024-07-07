«الزراعة»: حريصون على التنسيق والتعاون مع «الري» لتنفيذ المشروعات القومية

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في الموضوعات المرتبطة بالجانين، وعلى رأسها المشروعات القومية، وخاصة تطوير الري الحقلي، وتوعية وتشجيع المزارعين في مختلف المحافظات بأهمية والفوائد التي تعود على المزارعين نظير التطوير.

قرارات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري

واستعرض اللقاء جهود وقرارات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، والتي من دورها المساهمة في تحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، ودعم المزارعين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

التعاون بين «الزراعة» ومراكزها وجامعة سوهاج

وفى سياق متصل، استقبل فاروق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، كما أبدى رغبته في التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، وجامعة سوهاج، لتطوير المشروعات الإنتاجية الزراعية التابعة للجامعة، وبينها مركز تجميع الألبان، ومزرعتي الجامعة بالكوثر والكوامل البالغ اجمالي مساحتهما نحو 500 فدان.

وأكد وزير الزراعة، حرصه على التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات التي تم الإشارة إليها، من خلال المراكز البحثية التابعة للوزارة، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي لها، وزيادة الموارد.