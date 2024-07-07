وزير الري يتابع الموقف المائي في أسوان خلال فترة أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية للاطمئنان على حالة الري، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه، وإجراءات التحول للرى الحديث في زمام ترعة وادي النقرة وفروعها.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائي بالمحافظة بشكل عام، وزمام ترعة وادي النقرة بشكل خاص، حيث شدد «سويلم» على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع الواقعة بزمام المحافظة لاستيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية للاحتياجات المائية بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام المناوبات بين المزارعين.

تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية

ووجه «سويلم» بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل).

كما وجه وزير الري بقيام المهندس رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان بالتنسيق مع منتفعي ترعة وادي النقرة وتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.

متابعة أي شكاوى خاصة في منطقة وادي النقرة

وشدد «سويلم» على أهمية التنسيق بين مسؤولي الري والميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان ورؤساء روابط مستخدمى المياه وأمناء المراكز وأمين عام الروابط بالمحافظة، لمتابعة أي شكاوى ري بالمحافظة وخاصة بمنطقة وادى النقرة والتنسيق الفورى لحسم أي شكاوى.

كما أكد قيام قطاع تطوير الري بعمل حصر كامل وتوقيعه على خريطة رقمية لكافة الزمامات المنزرعة على ترعة وادي النقرة وفروعها، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة.