التدريب المهني في «حياة كريمة».. الخروج من دائرة العوز للإنتاج المستمر

نجحت مبادرة حياة كريمة الرئاسية في تحقيق التنمية المستدامة للعديد من الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا بإطلاق وحدات للتدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بعدد من المحافظات، فلم يقتصر الأمر فقط على توفير مساكن آدمية وتوفير المرافق العامة فقط لبعض الأسر في عدد من قرى مصر، بل جاء بمثابة خطوة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية.

وحدات التدريب المهني في حياة كريمة

وحدات تدريب مهني متنقلة أطلقتها وزارة العمل خلال الآونة الأخيرة في نطاق مبادرة حياة كريمة، لتدريب الأيادي على مختلف المهن، تجوب عددا من محافظات مصر من بينها، الإسكندرية، السويس، سوهاج، الجيزة، الأقصر، وغيرها، يتم خلالهم تنمية مهارات الشباب على المهن والحرف اليدوية والتراثية المختلفة التي تحتاجها سوق العمل.

وخلال هذه الوحدات التدريبية يتم استهداف تدريب 3000 شاب وفتاة على عدد من المهن مثل صيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة الهواتف المحمولة، واللغات، وإعداد المأكولات السريعة، والخياطة والتفصيل.

كما يوفر التدريب المهني بمؤسسة حياة كريمة ما يضمن دخلا ثابتا مستمرا للأسرة، وخروج أكبر عدد من الأشخاص من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج، فضلًا عن تحقيق التمكين البدني بتوفير الأدوات والأجهزة المساعدة للأشخاص من ذوي الهمم وإيجاد عمل لائق لإمكانياتهم.

نماذج التدريب المهني في حياة كريمة

تشمل بعض نماذج التدريب المهني لمبادرة حياة كريمة الآتي:

• مشغل خياطة لتوظيف الفتيات اليتيمات.

• شنطة عدة.

• تروسيكل لذوي الهمم ومن ليس لديهم فرص عمل.

• ماكينة خياطة وقماش للمرأة المعيلة.