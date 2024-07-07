آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، عن استقرار أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الأحد 7-7-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، مع استقرار الأسعار العالمية، التي جاءت مدعومة بتوقعات تراجع أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، الأعلى سعرًا في مصر، سجل 3 آلاف و691 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية، نحو 3230 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 2769 جنيهًا في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2153 جنيهًا، وهو العيار الأقل الذي يتم تصنيعه في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 25 ألفًا و840 جنيه لوزن 8 جرامات من عيار 21، للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أمّا أسعار الذهب العالمية، فقد استقرت على ارتفاعها خلال بداية التعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2391 دولارًا.