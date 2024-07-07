لماذا تفوقت الفضة على الذهب؟.. حققت مكاسب كبيرة خلال 6 أشهر

خلال الـ6 أشهر الماضية، حققت أسعار الفضة مكاسب كبيرة مقابل الذهب، إذ أشار حسام العجمي خبير شئون الذهب في مؤسسة «جولد بيليون» لأبحاث وتقارير الذهب، أن معدن الفضة بديل ادخاري قوي ومناسب أمام المصريين، وقادر على تحقيق الملاذ الآمن للمدخرات، وتحقيق الربح أيضا.

أبرز أسباب العزوف عن الذهب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه في الوقت الذي شهد فيه الذهب تغييرات حادة وعنيفة تسببت في عزوف العديد من المستثمرين في الأسواق عنه مؤخرا، جذبت الفضة المستثمرين إليها.

انخفاض سعر الفضة

وتتميز الفضة عن شراء الذهب بانخفاض سعرها مقارنة بالذهب، والقدرة على الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة مقارنة مع الذهب الذي يحتاج إلى مبالغ كبيرة قد لا تتوفر مع الكثيرين.

وأكد أن الفضة من المعادن ذات القيمة، إذ تحتفظ بقيمتها السعرية لفترة أطول بسبب الطلب الصناعي الذي يحافظ على العرض والطلب على الفضة بشكل إيجابي لفترة أطول من الذهب.