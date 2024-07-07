أسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024.. اعرف آخر تحديث في الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024 بالتزامن مع هدوء سعر الدولار أمام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر، وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب، وسط تغيرات في السعر العالمي.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، وجود استقرارا بسعر الجرام اليوم ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3230 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب عن أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3691 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ويدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية 3230 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مبلغ 2769 جنيها في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بلغ حوالي 2153 جنيها للبيع للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 25 ألفا و840 جنيها في الأسواق الآن.