رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024.. اعرف آخر تحديث في الصاغة

كتب:

مارينا رؤوف
08:09 ص | الأحد 07 يوليو 2024
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024 بالتزامن مع هدوء سعر الدولار أمام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر، وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب، وسط تغيرات في السعر العالمي.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، وجود استقرارا بسعر الجرام اليوم ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3230 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24  

وكشفت شعبة الذهب عن أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3691 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ويدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21 

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية 3230 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مبلغ 2769 جنيها في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 14 

سعر الذهب عيار 14 بلغ حوالي 2153 جنيها للبيع للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب   

وسجل سعر الجنيه الذهب 25 ألفا و840 جنيها في الأسواق الآن.

اقرأ المزيد:

تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف وصل لكام

عاجل.. انخفاض مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21.. لماذا يفضل المصريون التعامل به؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-6-2024 في الصاغة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.