انهيار الدولار أمام الذهب.. ماذا حدث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع؟

أكد العديد من المستثمرين أن الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، خاصة مع صدور تقارير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع.

ومع البيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية ارتفعت توقعات انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 76% في اجتماعه في سبتمبر المقبل، كما أظهرت تقارير التوظيف الشهرية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر قليلا مما كان متوقعا في يونيو، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.3% في يونيو، وهوا ما توقعه الخبراء، ولكن هذه النسبة أقل من القراءة السابقة التي سجلت 0.4% في مايو، وفق موقع «إنفيستينج».

وبجانب ارتفاع معدل البطالة وتسجيله نسبة أعلى من المتوقع، مع انخفاض متوسط الأجور في الساعة سنويًا وشهريًا، وسجل معدل البطالة الأمريكية 4.1% في يونيو، فيما توقع الخبراء أن يسجل 4% فقط كالقراءة السابقة.

تراجعات الدولار لحساب الذهب

ومع كل هذه البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي التي أظهرت زيادة في توقعات خفض أسعار الفائدة، اتجهت أسعار الدولار الي الانهيار، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.37% إلى مستوى 104.687 نقطة. وارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة الآن بنسبة 0.81% إلى 2389 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 1% إلى 2381 دولار للأوقية.