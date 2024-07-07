حزب المؤتمر: اجتماع الحوار الوطني يعبر عن انطلاقة واعدة في نسخته الجديدة

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، تعبر عن انطلاقة واعدة للنخسة الجديدة من الحوار، خاصة أنه يناقش العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري، وترتبط بشكل أصيل بمشكلاته وقضاياه الشائكة، على رأسها ملف التعليم، الذي أعلن مجلس الأمناء أنه سيكون في طليعة المناقشات؛ إذ يتناول ملف الثانوية العامة.

اهتمام كبير بملفات الصحة والتعليم

وأضاف «مرشد»، في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني يظهر اهتماما كبيرا بملفي الصحة والتعليم، وهي بادرة طيبة تعبر عن أولويات الشارع المصري، الذي يحتاج إلى نهضة في ملف الصحة وطفرة بالتعليم، معربا عن تطلعاته في أن تصل تلك المناقشات إلى توصيات فاعلة يمكن تنفيذها، بما يخدم هذين الملفين ويعود على الشعب المصري بالنفع.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أثبت تواصل محمود بينه وبينه الحكومة الجديدة، من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، إلى جانب ترتيب أولويات المناقشة للملفات خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لصالح المواطن.

اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني

وأشار الدكتور مجدي مرشد، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالحوار الوطني، مؤكدا أنه استحق عليه شكر خاص من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن ذلك يعبر عن نية الدولة لإنجاح الحوار.