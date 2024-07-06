رئيس حزب «المؤتمر» السوداني: وقف الحرب مطلب ملح بالنظر للمعاناة الإنسانية

وجه عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالشكر إلى مصر والقيادة السياسية على تنظيم مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، في محاولة لإنهاء الانسداد السياسي الموجود في السودان ووضع حد للصراع العسكري.

وقال «الدقير» خلال لقائه مع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» على مؤتمر القوى السياسية السودانية في القاهرة، إن هذه محاولة جيدة تنسجم مع رؤيتنا في تقدم بالمؤتمر الأخير الذي حضره الرئيس السيسي، والذي دعونا فيه لطاولة مستديرة تضم كل الفرقاء السياسيين.

محاور المؤتمر الرئيسية

وتابع أن هذه المؤتمر هو فرصة للتوافق حول الأجندة المُلحة، والتي تضمنت 3 عومل رئيسية هي: «وقف الحرب، الوضع الإنساني وكيفية معالجته، وملامح العملية السياسية».

وأردف أن موقف السودان واضح، ونعتقد أن وقف الحرب هو مطلب مُلح وعاجل بالنظر لمعاناة الإنسانية الفائقة، التي تعصف بالشعب السوداني.

تابع: «بالنظر إلى تداعيات الحرب على الوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي وتماسكه، وأنّه لا بد من وجود تيار سياسي اجتماعي واسع، يقف حول مطلب وقف الحرب.