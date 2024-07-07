رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني نجح في نقل مطالب الشعب للحكومة «فيديو»

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الحوار الوطني مكون من جميع فئات المجتمع، ونجح في نقل مطالب الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية الحوار الوطني الذي يمثل كل فئات المجتمع المصري، والذي أعتبر آخر مخرجاته كأنها مطالب للشعب المصري كله لأن به كل فئات المجتمع».

رئيس حزب الريادة يشكر السيسي

وتابع: «أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيده واهتمامه بالحوار الوطني، ففي الحكومة الجديدة نجد 2 من مجلس أمناء الحوار الوطني؛ المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والذي أصبح وزيرًا في الحكومة الجديدة، والدكتورة مايا مرسي والتي أصبحت وزيرة للتضامن الاجتماعي، وهو ما يؤكد أن الرئيس يهتم بالحوار، وهو ما يعزز التواصل الدائم بين الحوار الوطني والحكومة».