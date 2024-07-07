 عضو بـ«الحوار الوطني»: المجلس خرج بتوصيات في غاية الأهمية بكل المحاور

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس خرج بتوصيات في غاية الأهمية بكل المحاور، مشيرا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن تلك التوصيات وصلت إلى 125 توصية في المرحلة الأولى، و97 خاصة بالمحور الاقتصادي.

الاحتفال بمرور عامين على الحوار الوطني

وأضاف «احتفلنا أمس بمرور عامين على بدء انطلاق جلسات الحوار الوطني، بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحوار الوطني حقق حوارا مجتمعيا على أعلى مستوى، سواء من خلال مجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوا».

عقد لقاءات موسعة

وتابع: «الجلسات حضر فيها عدد من المواطنيين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات والجمعيات، وانتهينا الى عقد لقاءات كبيرة جدا وموسعة».