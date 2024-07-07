وكيل «رياضة كفر الشيخ» يبحث استعدادات مراكز الشباب لانطلاق مبادرات الصيف

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمديري الإدارات الفرعية والداخلية بديوان عام المديرية، لمناقشة استعدادات مراكز الشباب لإطلاق وزارة الشباب والرياضة لمبادرة «صيف شبابنا» ومبادرة «صيفك رياضة» وصحة ومعسكر الشباب، وعدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات المديرية.

الاهتمام بتكثيف الفاعليات والبرامج بمراكز الشباب

ووجّه وكيل الوزارة، بالاهتمام بتكثيف الفاعليات والبرامج بمراكز الشباب بتواجد الأخصائيين الرياضيين ومشرفي الأنشطة الفنية، والعمل على زيادة العضوية بالهيئات الشبابية والرياضية، ومتابعة أوضاع الأكاديميات وفق المعايير الموضوعة، والعمل على تحفيزهم على توفيق أوضاعهم القانونية.

وشدد على الدقة في الرد على تساؤلات وسائل الإعلام والجهات الأخرى بناءً على معلومات صحيحة واضحة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من جانب الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات بشخصهم على انتظام العمل بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وانضباط العمل، وتنفيذ خطط النشاط والبرامج التدريبية المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى تنفيذ بروتوكولات التعاون مع الأزهر الشريف والتربية والتعليم وجامعة كفر الشيخ متمثلة في كلية التربية الرياضية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وعقد برامج التدريب الميداني في مراكز الشباب، والاستعانة بالكيانات الشبابية وحضورهم بالفاعليات والبرامج المختلفة التي تُنفذها المديرية مع الالتزام بإعداد البيانات الخاصة بالمشاركين التي تسهم في تقييم الأثر.

متابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة

وكلّف وكيل الوزارة، لجنة المتابعة بمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة والكود المصري لتأمين المسطحات المائية، والتواصل مع مفتشي الصحة لإرسال العينات للمعامل المركزية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لأخد العينات لتحليلها، وإعداد التقارير، وتسجيل كافة الملاحظات، وأيضاً متابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالملاعب، ومراجعة الوصلات الكهربائية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على ضرورة تقديم ندوات توعوية للاعبين والأبطال الرياضيين على مخاطر المجهود البدني الزائد، وممارسات الملعب الخاطئة مثل شرب ماء بارد عقب مجهود بدني كبير، وضرورة الكشف الدوري على اللاعبين، مطالباً بالتفتيش على السجلات الطبية الخاصة بالفرق.

موعد انطلاق معسكر الشباب

جدير بالذكر أنّ معسكر الشباب سينطلق في 20 يوليو الجاري، ويضم الفوج الأول إدارتي شباب «كفر الشيخ، وقلين»، بينما يضم الفوج الثاني إدارتي شباب «بيلا والرياض»، فيما يضم الفوج الثالث إدارتي شباب «سيدي سالم، وفوه»، أما عن الفوج الرابع فيضم إدارتي شباب «دسوق، ومطوبس»، ويضم الفوج الخامس إداراتي شباب «الحامول، وسيدي غازي»، ويتخل الأفواج تنظيم مشروعات مركزية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية ومبادرة «صيفك عندنا»، لممارسة الرياضة على الشواطئ.