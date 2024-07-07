تسليم 2721 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم 2721 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قروض حسنة للأسر الأكثر احتياجا

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تسليم القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره، تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ، ما سيُغير من وجه الاقتصاد المصري.

فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجا، ليدر دخلا ثابتا لهذه الأسر، مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

توزيع مساعدات موسمية

جدير بالذكر أنّ تسليم القروض الحسنة يأتي استكمالا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة في محافظة كفر الشيخ من خلال توزيع مساعدات موسمية، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تماماً، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.