محافظ كفر الشيخ: تطبيق التحول الرقمي في كل المخاطبات وحفظ المستندات

‏تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من إدارات الديوان العام، ومنها إدارة الإحصاء، وإدارة البيئة، وإدارة الإرادات، وإدارة محو الأمية، وإدارة السياحة، وإدارة المحاجر، وإدارة أملاك الدولة، وإدارة حماية أملاك الدولة، وإدارة التعاون الزراعي، وإدارة جهاز مشروعات الصندوق الاجتماعي، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة الدواء، ولجنة فض المنازعات، وإدارة الضرائب العقارية، ومركز تدريب استدامة، وغيرها من إدارات الديوان العام، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف الإدارات، ومتابعة أعمال التطوير بها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وأتمتة المهام والعمليات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل هذه الإدارات باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية، كونها من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030.

تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة

واستمع المحافظ، إلى شرح من مديري الإدارات حول سير وأداء العمل وأعمال التطوير الجارية ببعضها، والتحديات التي تواجههم، وسُبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أنّ إدارات الديوان العام ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مضيفًا أنّه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وتذليل التحديات التي تواجه مديرى الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وشدّد المحافظ، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، ويلبي تطلعات واحتياجات أبناء كفر الشيخ، نحو تطبيق التحول الرقمي بجميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، وميكنة الخدمات.