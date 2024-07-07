التغيرات المناخية محور تدريبات «تحدي الشباب» في كفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتدريب «تحدي الشباب» في نسخته الرابعة، بمركزي شباب منشية الجرايدة التابع لإدارة شباب بيلا، وأبو منيسي التابع لإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة العالمية «جيل منطلق»، والتي تُنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة بلان الدولية ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنّ التدريب يهدف أيضاً لدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وهم يتعاملون مع أكثر القضايا تحدياً في العالم وهي قضية المناخ، والمشاركة بأفكارهم المبتكرة، وتقديم مبادارات وحلول متعلقة للمساهمة في مواجهة أزمة تغير المناخ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ الورش تتضمن التعريف بالتغيرات المناخية، ومفهومها، وتعريفها، وأسباب حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم مؤخراً، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتوليد الأفكار، والخروج بمبادارات مجتمعية لدى الشباب لتك المشكلات باستخدام أساليب مبتكرة تُحافظ على المناخ.

تحكيم المشروعات من قبل لجنة من المدربين

وأشار حسن الدسوقي، منسق برنامج تحدي الشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أنّ التدريب مقدم للمرحلة العمرية من 16 حتى 24 سنة، ولمدة 4 أيام، حيث يتم تقسيم المتدربين إلى فرق وكل فريق يتكون من 5 أشخاص، كما يتم تحكيم المشروعات من قبل لجنة من المدربين، ويلي ذلك تصعيد 5 فرق على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات على مستوى الجمهورية، كما سيتم اختيار أفضل 20 فريق للمنافسة على المستوى الوطني والمشاركة في المسابقة العالمية 2025، وسيُشارك 5 فرق كمتأهلين للنصف النهائي والتصعيد للمرحلة النهائية لاختيار فريقين للتأهل للتصفيات النهائية ليُمثلوا مصر دولياً في أغسطس 2025.

الجدير بالذكر أنّ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد أعدت خطة تدريبية لتنفيذ عدد 29 معسكر تدريبي، خلال الفتره من 5 يوليو حتي 8 أغسطس 2024، وذلك بمشاركة 1400 شاب وفتاة.