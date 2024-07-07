«السفيرة عزيزة» يحتفي بالعام الهجري الجديد بتواشيح توأم الإنشاد الديني

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، توأم الإنشاد الديني أبو بكر وعمر هاني، واللذان حرصا على غناء العديد من الأغاني والتواشيح الدينية خلال إحدى فقرات البرنامج الحوارية.

ابتهالات في حب رسول الله

وأبرز التواشيح التي تم تقديمها خلال البرنامج أنشودة «صلى الله على طه»، وكلماتها؛ «جاء المحرم بالهدى وضياءِ، ذكرى تجدد هجرة السعدآء، بشرى ليثرب نور أحمد قد بدى للعالمين بدقة وثناء، صلى الله على طه.. خير الخلق وأحلاها.. صلى الله على طه.. خير الخلق وأحلاها.. خير الخلق هو الهادي.. نور الكون به زاد.. عم الكون بإرشاد خير الخلق وأحلاها.. صلى الله على طه.. خير الخلق وأحلاها».

الاحتفال بالعام الهجري الجديد

ويحرص برنامج «السفيرة عزيزة»، على تقديم الفقرات المتنوعة ويركز على قضايا المرأة واهتماماتها، ودورها ومساهماتها في النهوض بالمجتمع، فيما جاءت حلقة اليوم استثنائية للاحتفال بـ العام الهجري الجديد.