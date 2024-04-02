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دراما المتحدة

الأوبرا تحتفل بليلة القدر بحفل لفرقة الإنشاد الديني في معهد الموسيقى

كتب:

إلهام الكردوسي
02:54 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 5 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج الاحتفال بليلة القدر

يتضمن البرنامج الذي أعلنته الأوبرا في بيان مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية.

جدير بالذكر أنَّ فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، إذ شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي