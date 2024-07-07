محافظ كفر الشيخ: لا أقبل بالنجاح في أي ملف إلا بنسبة 100%

عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري العموم ومديري إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية، بقاعات المؤتمرات الكبرى، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب المحافظ، عن بالغ سعادته بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفه محافظًا لكفر الشيخ، قائلًا: «كلي إرادة وعزيمة أنّ أنجح وأضيف للمحافظة، وأطمح أنّ تكون المحافظة في المركز الأول دائمًا، ولا أقبل النجاح في أي ملف إلا بنسبة 100%، والنجاح بنسبة 99% لا يسمى نجاح بالنسبة لي، وهذا حقيقي وليس شعارات، والنجاح والازدهار يحتاج مجهود والتميز يحتاج مجهود أكبر، والنجاح لا يتوقف على شخص فقط، بل يتوقف علينا جميعًا، وللنجاح أيضًا أدوات وأنتم أهم أداة في رحلتي، ونجاح المحافظة بكل الموجودين».

وأضاف محافظ كفر الشيخ، «كل مكان أتواجد فيه يصبح بيتي، والآن أصبحت من كفر الشيخ، ورضا المواطنين أهم أولوياتي، ولابد أنّ نعترف أنّ هناك أزمة اقتصادية عالمية أثرت على الاقتصاد في مصر، ولابد أنّ نساعد المواطن البسيط في هذه الأزمة ولا نقف مكتوفي الأيادي، وكلنا يقين بالله أنّ يوفقنا، مع الأخذ بالأسباب، والفترة القادمة تحتاج إلى بذل مجهود مضاعف، وعمل 24 ساعة، لمواجهة الأزمات والتحديات والمشاكل المختلفة، ولا يوجد مشكلة بدون حل، فمهما كان التحدي صعب فهو ليس مستحيلًا».

محافظ كفر الشيخ يُشدّد على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني في الشارع

وتابع المحافظ، «كل شخص مسؤول عن موقعه أمام الله أولًا ثم أمامي، وفي حين وجود أي ملاحظة على مسؤول هذه قاتلة بالنسبة لي، وكل مسؤول يحافظ على نفسه، فليس من الطبيعي أنّ أكون طوال فترة خدمتي في مجال مواجهة ومكافحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال، ويخرج من عندي مسؤول مغتلس، فمحاربة الفساد خط أحمر بالنسبة لي».

أهمية بمشروعات حياة كريمة

ولفت إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمشروعات حياة كريمة والتعدي على أملاك الدولة ويتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني في الشارع بين المواطنين، وحل مشاكلهم، وتوفير الخدمات التي تُلبي مطالبهم.