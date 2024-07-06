محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بالعام الهجري الجديد

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446، والذي تم تنظيمه بمسجد الفتح «الاستاد»، بمدينة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف.

الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ

وقد تضمن الاحتفال، تلاوة قرآنية عطرة للشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم كلمة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وابتهالات ومدائح دينية للشيخ أحمد البيلي، وقدم لهذه الاحتفالية الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وفي كلمته، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على المعاني الحقيقية للهجرة النبوية، قائلاً: «الهجرة بمعناها الشرعي، ليس المقصود منها الانتقال من بلد إلى آخر وفقط، ولكن الهجرة هي ترك ما نهى الله عز وجل، الهجرة بمعناها الشامل والأعم هي الهجرة من الكذب إلى الصدق، الهجرة من الخيانة إلى الأمانة، من اليأس إلى الأمل، من الجهل إلى العلم، من الإفراط والتفريط إلى التوسط والاعتدال، من الكسل والخمول إلى الجد والاجتهاد والعمل والتخطيط واستشراف المستقبل والإعداد والاستعداد له مادياً ومعنوياً».

كما تطرق وكيل الوزارة، إلى مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضيفاً: «حضرة النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - صاحب الذكرى العطرة قد حثنا على هذه المعاني من خلال أقواله وأفعاله وتقريراته».

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد

وعقب الاحتفال، قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتهنئة جميع القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع أهالي محافظة كفر الشيخ بمناسبة العام الهجري الجديد 1446، داعياً الله العلي القدير أنّ يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.