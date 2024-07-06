محافظ كفر الشيخ: نمتلك فرصا استثمارية واعدة.. إرضاء المواطن هدفي الأول

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بعدد وسائل الإعلام، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

«عبد المعطي» يشكر محافظ كفر الشيخ السابق

وتحدث المحافظ، خلال اللقاء، عن أهدافه وما يتطلع إلى تنفيذه على أرض محافظة كفر الشيخ، قائلاً: «الأشخاص العاديون كثيرون ولكن المتميزين قليلون، ولا أحب الشعارات، وهدفي هو النجاح، ولن أضيع فرصة خير لهذه المحافظة، ومن أهم أهدافي أنّ تكون المحافظة رائدة وفي المركز الأول في جميع المجالات، وسنقوم بمواجهة كافة التحديات والمشاكل، ولدينا إرادة للنجاح واستكمال مسيرة الزملاء المحافظين السابقين».

وقدم عبد المعطي خالص الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ السابق، علي جهوده الوطنية في تحقيق التنمية بالمحافظة، لافتاً أنّه منذ أنّ أدى اليمين الدستورية اطلع على مشكلات المحافظة، وستكون الجولات الميدانية الفيصل خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه من أجل التميز والنجاح لابد من بذل مجهود مضاعف مع عمل جماعي جاد، مشيراً إلى أنّ كفر الشيخ تمتلك مقومات وفرص استثمارية واعدة، وسيتم دراسة كل الفرص المتاحة، واستغلالها للوصول إلى النتائج المرجوة، من أجل نهضة ورفعة شأن مصر، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: سنقوم بجولات ميدانية في كل مكان

وأكد المحافظ، على حرصه على تحقيق مصالح المواطنين، وأنّ المواطن الأكثر احتياجاً هو هدفه الأول، وأيضاً التركيز على الصناعة والاستثمار، وتسليط الضوء على السياحة والآثار، مشدداً على أهمية تكاتف الجهات التنفيذية مع بعضها من أجل النهوض بجهود الدولة في تحقيق جودة الحياة لأبناء المحافظة، وأنّ العمل المؤسسي سر نجاح أي منظومة لتحقيق النتائج على الأرض، مستطرداً: «المرحلة القادمة مرحلة عمل، وسنقوم بجولات ميدانية في كل مكان، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين عن قرب، وأي تحدٍ مهما كان صعباً فهو ليس مستحيلاً».