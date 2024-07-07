«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «شراكة الناتو مع دول المحيطين الهندي والهادئ»

عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «تعاون أوروبي آسيوي.. الناتو يعزز شراكته مع دول المحيطين الهندي والهادئ».

تحولات كبيرة في سياسة حلف الناتو

تعاون أوروبي آسيوي، عنوان عريض لتحولات كبيرة في سياسة حلف الناتو بدت واضحة في رغبة كامنة بالتعاون الوثيق مع الدول الأربع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا.

توسع الناتو يحمل إلى جانب الملفات السياسية والعسكرية، أهدافا أخرى تكمن في كبح التنامي الروسي الصيني، وزيادة حرب النفوذ والانتشار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحسب مراقبين.

زيادة التطور التكنولوجي الكبير لدى بكين وموسكو

المراقبون أكدوا أن الناتو يرى في زيادة التطور التكنولوجي الكبير الذي تملكه كل من بكين وموسكو، في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ والأمن السيبراني، سببا رئيسيا لتعاون الناتو مع دول جديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ففي القمة الخامسة والسبعين لحلف الناتو بواشنطن، سعى الأطلسي لتوقيع وثيقة تعاون مع الرباعي اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلاندا لخلق عملية توازن قوي أمام تهديدات الأمن السيبراني والفضاء والأسلحة النووية.