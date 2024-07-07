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رئيس وزراء بريطانيا يطالب نتنياهو بالتزام الحذر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

كتب:

شريف سليمان
05:58 م | الأحد 07 يوليو 2024
رئيس وزراء بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التزام الحذر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال رئيس الوزراء البريطاني لنتنياهو، إنّ الوضع على الحدود في الشمال الإسرائيلي يثير قلقا بالغا وعلى جميع الأطراف أن تتحرك بحذر. 

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. 

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بقلم شريف سليمان