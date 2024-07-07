أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب استئناف المفاوضات بين حكومة نتنياهو وحماس

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ قصف قوات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بالنصيرات عمل أدانته مصر بشدة، مندداً بأعمال العنف والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل التي لا تتوقف.

وتابع «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ استئناف المفاوضات بين الطرفين برعاية مصرية قطرية، فرصة جيدة وفقا لهدف كل طرف، مشيرا إلى ذهاب حماس إلى المفاوضات وهي تحت النار، خاصة في ظل ترتيبات أمنية من الاحتلال أجراها في عمق القطاع تسببت في شطره إلى بلوكات.

ويرى أنَّ إسرائيل لها أهدافها الآن من استئناف العودة إلى طاولة المفاوضات تخوفا من بعض التجاذبات مع الولايات المتحدة على سبيل المثال، لافتا إلى زيارة نتنياهو المرتقبة إلى الكونجرس ومجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين وما ستسفر عنه هذه الزيارة من تطورات وانعكاس على مشهد الشارع الإسرائيلي المعارض للحكومة هناك ونتنياهو متخوف من التظاهرات ضده وضد حكومته.