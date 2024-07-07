متخصص بالشأن الأفريقي: اجتماع القوى السودانية بالقاهرة نقطة إيجابية لحل الأزمة

أكد أحمد إمبابي، الصحفي المتخصص في الشئون الأفريقية، أن مصر تقوم بدور رئيسي فيما يتعلق بالأزمة السودانية ودور مصر جاء محوري في هذا الإطار، مشددًا على أن المجتمع الدولي قد نسى أزمة السودان مع تصعد الحرب في غزة، إلا أن الدولة المصرية لم تنس القضية وتطورات الوضع في السودان.

أول دولة تحركت لحل أزمة السودان

وشدد «إمبابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن مصر منذ بداية الحرب في إبريل من العام الماضي كانت من أول الدول التي تحركت لوقف الأزمة في السودان بالتنسيق مع دول الجوار، مضيفًا: «مصر منذ اليوم الثاني من حرب السودان والتي اندلعت في 15 كان هناك اتصالات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة دول الجوار وعلى رأسهم رئيس دولة جنوب السودان، ومصر تعمل على مسارات لوقف إطلاق النار في السودان».

وأضاف أن استضافة القاهرة لعقد مؤتمر القوى السياسية المدنية في السودان هو أحدث الجهود المصرية لحل أزمة السودان، مؤكدًا أن هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي يجتمع فيه القوى السياسية السودانية معًا في مائدة حوار واحد منذ بداية الصراع، مشددًا على أنه على مدى الـ15 شهرا من بداية الصراع في السودان كان هناك العديد من المبادرات من قبل دول العالم.

مصر جمعت الفرقاء بالسودان

وأشار إلى أن قيام مصر بالعديد من الاتصالات ذات مصداقية مع كل الأطراف السودانية واستطاعت أن تجمع الفرقاء في مائدة حوار واحدة وهي ما تعطي قيمة إيجابية، موضحًا أن البيان الختامي أكد أن اجتماع القوى السياسية السودانية هي نقطة إيجابية يجب البناء عليها في مسار الحل السياسي في السودان، متابعًا: «الرئيس أكد على حرص الدولة المصرية على استقرار السودان وأن مصر تدير سياستها الخارجية بشرف وأن مصر حريصة على استقرار السودان وهي أولوية من أولويات الأمن القومي المصري».