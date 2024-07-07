«الحرية المصري»: استقرار السودان والمحيط الإفريقي لمصر أحد مرتكزات الأمن القومي

أكد حزب الحرية المصري، أنّ احتضان مصر لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية، برعاية مصرية تحت عنوان «معا لوقف الحرب في السودان»، يأتي لدور مصر المحوري والقيادي في المنطقة التي تعد القبلة لكل الأشقاء العرب.

مصر بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة السودانية

وقال أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب في بيان، إنّ مصر احتضنت الشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة التي يمر بها، وقدّمت منذ اللحظة الأولى جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة السودانية على مختلف الأصعدة والمسارات، مضيفا أنّ استقرار السودان والمحيط الإفريقي لمصر أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري.

مساندة الشعب السوداني

وأضاف أنّ الدول المصرية بذلت الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة السودانية والحفاظ على أرواح الشعب السوداني دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم، ولا تزال تساند الدولة السودانية التي تسعى من خلالها تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، وإنهاء حالة الصراع الداخلي.

وأوضح أنّ دور مصر الإقليمي لا ينكره أحد، حيث تسعى من خلاله لنشر التسامح والسلام وإحياء حياة آمنة للمواطنين، والتي يأتي وفقا لرؤيتها التي تتضمن استقرار والحفاظ على مؤسسات الدول.