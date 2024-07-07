«برلمانية الوفد» يثمن جهود مصر للحفاظ على وحدة السودان: الصراع يهدد الاستقلال

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة لعبت دورا مهما في تحقيق التوافق بين القوى السياسية والوطنية السودانية، التي اجتمعت في القاهرة من أجل العمل على وقف الحرب في السودان، والحفاظ على السودان كأمة السودان كأمة واحدة، والعمل من أجل تحقيق آمال الشعب السوداني.

الوقف الفوري للحرب

وأكد في بيان له أهمية الحفاظ على السودان وطنا موحدا متماسكا، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية، والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية، مطالبا المجتمع الدولي بتأييد البيان الختامي الصادر عن هذا الموتمر، والعمل من أجل الوقف الفوري للحرب، بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات.

وأشار إلى أن السودان الشقيق يعيش مرحلة حرجة من تاريخه، وإن لم يحتوي الصراع القائم سيكون ذلك تهديدا لاستقلاله ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب، بسبب النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعا، والافتقار لأبسط مقومات الرعاية الطبية.

تخفيف معاناة الشعب السوداني

ودعا جميع الأطراف السودانية إلى إنهاء الأسباب التي أدت إلى هذا الاقتتال الشعبي، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعى من أجل إعادة الإعمار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، واستعادة أمن واستقرار الدولة.