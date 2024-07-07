رئيس «المصريين الأحرار» يشيد بجهود مصر في احتواء أزمة السودان: قوة إقليمية رائدة

أشاد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وسعيها الدؤوب لاحتواء الأزمة السودانية، وإرساء السلام في ربوع هذا البلد الشقيق.

ووجه رئيس الحزب، في بيان له، التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على كافة جهوده الحثيثة التي تهدف حقن الدماء وتحقيق ركائز السلام، والحفاظ على مقدرات الأشقاء واعتبارها مصيرا مشترك.

دور مصر المحوري كقوة إقليمية رائدة

وقال النائب عصام خليل، إنّ رعاية مصر لمؤتمر «معًا لوقف الحرب في السودان»، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تُجسّد دورها المحوري كقوة إقليمية رائدة تسعى جاهدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأظهرت مصر، من خلال كرم ضيافتها وحسن سعيها، التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني في محنته، وإيجاد حلول سلمية تُنهي الصراع وتُعيد الأمن والاستقرار إلى السودان.

وأضاف، أن حرص مصر على جمع القوى السياسية والوطنية السودانية على مائدة الحوار، يُعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق الوطني وإيجاد أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة.

وقف الحرب وحماية المدنيين

وثمن جهود القوى السياسية السودانية خلال المؤتمر، واتفاقها على وقف الحرب وحماية المدنيين، والسعي لتحقيق المصالحة الشاملة، منوها إلى أن التزام مصر بدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، يُؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر على وحدة السودان واستقراره وازدهاره.

واختتم البيان: «نسأل الله التوفيق والسداد للقيادة السياسية المصرية في رعايتها إرساء السلام، ووئد الصراع حتي يجتاز السودان الشقيق الأزمة بفضل إرادة شعبه ورشادة الحكماء، وبفضل الدعم الإقليمي والدولي، سينجح في تجاوز هذه المحنة».