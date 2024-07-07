مشكلة ظهور البثور خلال فصل الصيف.. إليك 11 نصيحة لتجنبها

مشكلات كثيرة تظهر على البشرة خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يعوق الحفاظ على نضارتها ولمعانها ونعومتها، ومن هذه المشكلات ظهور البثور، ولأن مثل هذه المشكلة يعد أمرًا مزعجًا بالنسبة لكثيرين، لا سيما النساء، فزاد السؤال عن كيفية تجنب ظهور البثور على البشرة.

ظهور البثور خلال فصل الصيف

ويمكن الحفاظ على نعومة البشرة ورونقها وحمايتها من ظهور البثور المزعجة خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال اتباع مجموعة من النصائح قدمتها الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، ومنها:

11 نصيحة لتجنب ظهور البثور

تنظيف البشرة مرتين يوميًا باستخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك.

من المهم ترطيب البشرة، لكن يجب اختيار مرطب خال من الزيوت لمنع انسداد المسام.

استخدام كريم واق من الشمس بدرجة 30 على الأقل مع عامل حماية من الشمس (SPF) واسع النطاق.

إذا لاحظت أن واقي الشمس يسبب تهيجًا لبشرتك، فابحث عن واقي شمسي بتركيبة فيزيائية بدلًا من تركيبة كيميائية.

احرص على البقاء في الظل قدر الإمكان خلال ساعات الذروة من أشعة الشمس.

تجنب وضع المكياج الثقيل، واختر مكياجًا خاليًا من الزيوت.