أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 7-7-2024.. آخر تحديث

شهدت أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 7-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

أسعار عملات دول البريكس

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية آخر تحديث للبيع والشراء الخاص بأسعار عملات دول البريكس، اليوم الأحد 7-7-2024 وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبية الهندية

سجّل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.51 جنيه.

سعر اليوان الصيني

سجّل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.055 جنيه مصري.

سعر صرف الروبل الروسي

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.

سعر الريال البرازيلي

بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.90 جنيه خلال تعاملات اليوم.