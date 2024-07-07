توزيع جوائز الصحافة المصرية والتقديرية بمسرح النقابة الثلاثاء المقبل

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بعد غدٍ الثلاثاء في السابعة مساءً بمسرح النقابة.

يحضر الاحتفالية عدد من الكتّاب الصحفيين، والوزراء والمسئولين، وتسلم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الاحتفالية.

احتفالية جوائز الصحافة المصرية

وتتضمن الاحتفالية التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، والصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسي.

ومن المقرر تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق نظرًا لدوره في خدمة النقابة، إذ قدم خدمات جليلة لإنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف، وكذلك تفاعله وتواصله الدائم مع الصحافة والصحفيين.

ويتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، وكذلك العاملين بها، وعدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.