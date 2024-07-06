انطلاق أولمبياد الصحفيين 13 يوليو.. جوائز مالية كبيرة

تنظم لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، أولمبياد الصحفيين وأبنائهم في يوم رياضي يشمل مجموعة من الألعاب المختلفة بجوائز مالية كبيرة مثل كرة القدم وتنس الطاولة والدومينو والطاولة والبلاي ستيشن.

وأوضحت اللجنة، أن المنافسات تقام في بمركز شباب الجزيرة 13 يوليو الجاري في الخامسة مساءً، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر فتح باب التسجيل في البطولة خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو.

ولفتت اللجنة إلى أنه على مَن يرغب في الاشتراك تسجيل بياناته لدى مسؤول لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالدور الثالث في النقابة.