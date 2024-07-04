«الصحفيين» تجتمع لاختيار ممثلي النقابة في الهيئات الإعلامية السبت المقبل

ينظم مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا يوم السبت المقبل، لاختيار ممثلي النقابة في الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بناء على طلب من بعض أعضاء المجلس.

نقابة الصحفيين

وقال هشام يونس، في تصريحات لمحرري النقابة، إن مجلس النقابة سوف يجتمع يوم السبت المقبل بشكل طارئ لاختيار ممثلي النقابة في الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بناء على طلب 4 من أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة ممثلي النقابة في الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي وضع عددًا من الشروط سيتم بناءً عليها اختيار الشخصيات المرشحة للتعيين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.