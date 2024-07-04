«الصحفيين» و«هيكل» تعلنان عن منحة تدريبية في صحافة البيانات

أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين ومؤسسة «هيكل» للصحافة العربية عن منحة تدريبية متقدمة في صحافة البيانات، والمحتوى المبني على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات، وسوف تكون مقدمة للصحفيين المصريين والفلسطينيين المقيمين في مصر.

دورة عمل صحافة البيانات

وأضاف مركز التدريب، في بيان، أنّ المنحة تغطي مراحل دورة عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية: «المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات - بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات - أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة - البيانات الضخمة وأدوات التعامل معها - تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام - أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية - توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات - توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات).

وتابع المركز أنه على التوازي يجري تأهيل كل متدرب على إعداد مشروع متكامل مبنى على مراحل العمل كافة، على أن تكون شروط التقدم للمنحة أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر، التمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات، اجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير، الالتزام بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبي الخاص بالمنحة.

شروط الدورة التدريبية

ولفت مركز التدريب إلى أن التسجيل بالمنحة يعنى الموافقة على القواعد والشروط المطلوب التقيد بها خلال التدريب والموضحة تفصيلًا بصفحة التسجيل في المنحة بموقع المركز، وسوف يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة، وبرنامجها التدريبي لمدة أسبوع بدءًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو، حتى مساء الخميس الموافق 11 يوليو، ويجري الاشتراك إلكترونيًا عن طريق صفحة الاشتراك بالدورات على موقع مركز تدريب نقابة الصحفيين، عبر الرابط التالي:

https://training.ejs.org.eg/2024/01/02/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83/

وسوف يعلن موعد يعلن الجدول الزمني للدورة وأيام التدريب ومواعيد الجلسات، ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من إجراءات اختيار المتدربين من بين المتقدمين، والعدد المطلوب للدورة 24 صحفيًا فقط، فيما تمنح جوائز مالية قيّمة لأفضل ثلاثة مشروعات تخرج يجري إنجازها خلال الدورة.