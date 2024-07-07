اقرأ في عدد «الوطن» غدا: إخوان الشتات.. 11 عاما في «التيه»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: نبذل أقصى جهد لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية وتقديم الدعم للأشقاء

الرئيس لـ«وفد سوداني»: يجب أن ترتكز العملية السياسية على احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها

الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي

«الأمناء» يجتمع السبت لوضع تصور لمناقشة تعديلات القوانين اللازمة

إخوان الشتات 11 عاما في «التيه»

رئيس الوزراء: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص

مواجهتان لتحديد مصير الصدارة: الأهلي يستضيف الطلائع.. وبيراميدز يواجه الاتحاد

اليوم.. الحكومة الجديدة تعرض بيانها أمام البرلمان

وزير التعليم: إنهاء الكثافات وعجز المعلمين وتدريبهم أولوية

«الصحة»: إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.6 مليار جنيه خلال يونيو

«المختصر المفيد» في علم النفس والاجتماع.. أهم الأسئلة المتوقعة يقدمها كبار المعلمين وخبراء تدريس المناهج

الصفحة الثانية

«الحوار الوطني» يفتح ملفات الحبس الاحتياطي والدعم والثانوية العامة

«فوزي»: خطط تنفيذية عاجلة لضمان التنفيذ الفوري لكل المخرجات والمقترحات.. و«مرقص»: جدول الأعمال يركز على تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة.. و«عبدالقوي»: خارطة طريق للموضوعات الملحة.. واجتماع السبت المقبل لاستكمال المناقشات.

«الإسكان»: توجيهات رئاسية بدفع معدلات العمل وإنجاز المشروعات بـ«العلمين الجديدة»

«الشربيني»: جداول زمنية محددة لتسليم الوحدات للحاجزين.. وزيادة أعداد العمالة

«معلومات الوزراء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية لـ9.7 مليار دولار في 3 أشهر

الصين أهم الشركاء التجاريين بحجم تبادل تجاري بلغ 2.9 مليار دولار.. والسعودية أكبر مستورد للسلع المصرية

وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة أسوان

«التعليم العالي»: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف «ليدن» الهولندي

«القاهرة» تتصدر القائمة تليها «عين شمس والمنصورة والإسكندرية».. و«عبدالغفار»: التقدم يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله

الصفحة الثالثة

«السيسي»: مصر لن تألو جهدا ولن تدخر أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين أطراف الأزمة السودانية وملتزمون بتقديم الدعم

الرئيس: السودان يمر بلحظة تاريخية فارقة تتطلب تهيئة المناخ لتوحيد جميع الرؤى ووقف الحرب.. ونحرص على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة

تشغيل محطات «النقرة» ووضع خطة للتحول للري الحديث بالمنطقة

القوى الوطنية السودانية: الأزمة الراهنة تُهدد الأمن والاستقرار وتسبب معاناة إنسانية هائلة.. ونُقدر موقف «القاهرة»

مجزرة إسرائيلية جديدة بحق النازحين.. و«القاهرة» تدين الجريمة بأشد العبارات

الاحتلال يستهدف مدرسة تأوي نازحين لـ«أونروا».. وجهود مصرية لإتمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. واحتجاجات في «روما ولندن» دعما للشعب الفلسطيني

«حزب الله» يستهدف العمق الإسرائيلي بـ40 صاروخا.. والاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان تظاهرات تعم إسرائيل للمطالبة بإسقاط «نتنياهو» وتحقيق يتهم جيش الاحتلال بقتل جنوده في 7 أكتوبر

المحتجون يغلقون الشوارع في ذكرى مرور 9 أشهر على الحرب.. واستطلاع رأي: 67% يرون الإفراج عن المحتجزين أولوية

الصفحة الرابعة

11عاما على «تيه» «إخوان البنا»

الانقسامات والفضائح تلاحق الجماعة.. والقيادات تتبادل الاتهامات

«ربيع»: الشباب فقدوا الثقة في المسيطرين على «التنظيم» ونشروا تسريبات كشفتهم أمام الرأي العام.. و«البشبيشي»: فضائحهم أحدثت هزة كبيرة

روسيا والنمسا وكندا تحظر أنشطتها.. والخليج يضع قادتها على «القائمة السوداء»

د. طارق فهمى: التجربة المصرية مع «الإخوان» فريدة.. ووعي الشعب كان حائط صد أمام أفكارها

أستاذ العلوم السياسية: الخطاب الإعلامي والسياسي للجماعة لم يعد مقبولاً في الداخل والخارج

الصفحة الخامسة

خبراء: مصر أجهضت مشروع «الإرهابية» لإقامة خلافة «أستاذية العالم»

«30 يونيو» أعادت لـ«القاهرة» ريادتها الأفريقية والعربية وأثبتت صلابة علاقاتها الدولية

«العناني»: الثورة أنقذت البلاد من الفوضى وأعادت العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها.. و«فرغلي»: كشفت المشروع الإخواني واستعادت الوطن الضائع.. و«اليمني»: أعادت التوازن مع أفريقيا والعالم

دراسات دولية لـ«مكافحة الإرهاب» تؤكد: التنظيم خطر محدق على دول الاتحاد الأوروبي

أبناء «البنا» ونبوءة الشتات

الجماعة تطبق استراتيجية «المواقف المزدوجة».. والتنظيمات الإرهابية خرجت من عباءتها

السفير رخا أحمد حسن: «الإخوان» لم تدرك معنى كلمة وطن.. وقيادات الخارج مشغولة بالصراعات

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها وقوتها مرة أخرى

الصفحة السادسة

الحكومة الجديدة تعرض بيانها أمام البرلمان

نواب: يجب تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ومخرجات الحوار الوطني

«حاتم»: تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحي لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.. و«عمر»: إصلاح هياكل الدولة الطريق الحقيقي لأي تقدم وتنمية

برلمانيون وسياسيون: ننتظر مزيدا من الشفافية.. وعلى الحكومة أن تنتبه إلى شواغل واهتمامات الناس والرأي العام

«عابد»: تخفيف أعباء المواطن أولوية.. و«مهني»: ننتظر معالجة التحديات الاقتصادية.. و«القطامي»: «الحوار» ناقش جميع القضايا

«الهنيدي»: عملنا معها سيمر بمرحلة جديدة من الثقة والتوازن تنعكس بآثارها على «الجمهورية الجديدة»

رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان

تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس تراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه

الصفحة السابعة

«المخـتـصــر.. المـفيــد»

«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة علم النفس والاجتماع»

الصفحة الثامنة

احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدر علينا»

يحلم بالدكتوراه.. «محروس» درس العلوم ويوثق اللحظات السعيدة بالموبايل: باب رزق

فسحة بـ15 جنيها.. «حدائق أنطونيادس» مقصدا للزوار بعد التطوير

سياحة التسوق «المرمرية والزعتر وزيت الزيتون».. مطلب المصطافين بالعريش «انتظروا المفاجآت»

محمد منير: مهرجان العلمين «قريب لقلبي»