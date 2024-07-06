خبير: قمة القاهرة نقطة فارقة في مسار حل الأزمة السودانية

أكد أحمد امبابي، المتخصص في الشأن السوداني، أن القاهرة اليوم كانت شاهدة على واحدة من أهم مسارات الحل للأزمة في السودان من خلال انعقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالعاصمة الإدراية الجديدة، موضحًا أن هذا المؤتمر نقطة فارقة في مسار حل أزمة السودان لعدة اعتبارات لأنه يشهد لأول مرة جلوس كتل سياسية معًا على مائدة حوار واحدة منذ اندلاع الأزمة في السودان، ولأول مرة يكون هناك اجتماع بين النخبة السياسية منذ ثورة ديسمبر 2019 في السودان.

التأثير الإيجابي لمصر في الوصول لحل للأزمة بالسودان

وأشار «امبابي»، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن البعد الآخر هو المشاركة الدولية الداعمة لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن الشركاء الدوليين الذين حضروا اليوم من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وهذا المناخ يكشف التأثير الإيجابي لمصر في الوصول لحل للأزمة بالسودان.

وأوضح أن جميع القوى السياسية المدنية السودانية اجتمعت اليوم على طاولة الحوار في مصر من أجل الوصول لحل للأزمة السودانية والحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات ميلشيا الدعم السريع.