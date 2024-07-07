عضو بـ«النواب»: مصر تسعى لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الأشقاء

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على صياغة رؤية سياسية متفق عليها من أكثر من دولة وكيان تقدم الحلول السياسية السلمية لحل الأزمة السودانية، وذلك من خلال عرض الكثير من المسارات الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة، والخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال استضافتها المؤتمر المنعقد تحت عنوان «معا لوقف الحرب في السودان».

إنهاء الحرب في السودان

وأضاف أن القيادة السياسية والشعب المصري يدعم ويساند الشعب السوداني الشقيق، وحريص على إنهاء حالة الحرب التي ستكون نتيجة لتمزيق الدولة الشقيقة، وإزهاق مزيد من الأرواح، خاصة أن علاقة مصر الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهذه سمة للسياسة الخارجية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والدولة المصرية حريصة طوال الوقت على إنهاء حالة الصراع وعدم دخول المنطقة في صراع والحفاظ على الأرواح.

مصر تستهدف الحفاظ على وحدة السودان

كما أشار إلى أن المؤتمر تطرق للعديد من التوصيات التي تستهدف سرعة إنهاء الأزمة، مع التأكيد على أن الأزمة في السودان هي الأكبر في العالم، ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد، والتشديد على أنه يجب الحفاظ على السودان موحدا، ولا يوجد أحد يستطيع تحمل فاتورة الفوضى، والدولة المصرية تستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، وذلك من خلال صياغة رؤية يتوافق عليها دول الجوار من أجل حقن الدماء، ومناشدة المجتمع الدولي بتحمل التزاماته وواجباته تجاه الضغط على كافة الأطراف السودانية صاحبة النزاع من أجل الحفاظ على استقرار الشعب السوداني والذي يتأثر به كافة الدول المجاورة تباعا.