النائب أحمد الخشن: مصر حريصة على حل الأزمة السودانية من جذورها

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية رؤية مصر لحل الأزمة المستعصية في السودان ووقف الحرب الدائرة بها، مشيرا إلى أن مصر ترى أن الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل.

خطورة التداعيات المرتبطة بالتطورات في السودان

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى كلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، والتي أكد فيها خطورة التداعيات المرتبطة بالتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة، مضيفا أن الأزمة في السودان تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انعقاد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في مصر، يؤكد حرص مصر على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول جوار السودان.

روابط تاريخية واجتماعية وأخوية عميقة تربط بين الشعبين المصري والسوداني

وأضاف نائب المنوفية أن هناك روابط تاريخية واجتماعية وأخوية عميقة تربط بين الشعبين المصري والسوداني، والتزام مصر بدعم كل جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

واختتم النائب احمد الخشن، أن ضم المؤتمر كل القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، هدفه الأساسي التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية عبر حوار وطني سوداني ووقف الحرب المريرة التي تدمر أوصال السودان، منذ أكثر من عام ونصف حتى الآن.